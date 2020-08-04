Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган не остался в стороне от ситуации с переходом фигуристки Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плюшенко. По его словам, такой трансфер просто невозможен.

Он объяснил RT это тем, что сроки подачи документов для перехода из «Самбо-70» вышли. Получается, что официально представлять другую школу в новом сезоне фигуристка не сможет. Однако при этом спортсменке разрешат тренироваться у Плющенко.

«Мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может», — отметил Коган.

Он добавил, что пока в ФФКР не поступило никаких документов о переходе Косторной.

О том, что девушка переходит в академию Плющенко стало известно в июле. Алене 16 лет. Она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе.

По словам прославленного тренера, ее подопечная прекрасно каталась и пребывала в хорошем расположении духа до 15 июля. Потом и настрой, и здоровье девушки внезапно ухудшились, а 18 июля Косторная сообщила Тутберидзе о своем уходе. Поклонники фигуристки поддержали ее множеством мемов.