Косторная не сможет выступать в команде Плющенко в этом сезоне — глава ФФКР
Он объяснил RT это тем, что сроки подачи документов для перехода из «Самбо-70» вышли. Получается, что официально представлять другую школу в новом сезоне фигуристка не сможет. Однако при этом спортсменке разрешат тренироваться у Плющенко.
«Мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может», — отметил Коган.
Он добавил, что пока в ФФКР не поступило никаких документов о переходе Косторной.
О том, что девушка переходит в академию Плющенко стало известно в июле. Алене 16 лет. Она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе.
По словам прославленного тренера, ее подопечная прекрасно каталась и пребывала в хорошем расположении духа до 15 июля. Потом и настрой, и здоровье девушки внезапно ухудшились, а 18 июля Косторная сообщила Тутберидзе о своем уходе. Поклонники фигуристки поддержали ее множеством мемов.