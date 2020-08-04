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    04 августа 2020, 02:30

    Сложные материи в мемах: фанаты фигурного катания шутят над уходом Косторной

    Александра Каширина

    После ухода фигуристки Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе переход Алены Косторной к другому тренеру произвел в Сети настоящий взрыв. «360» решил рассказать о ледовых страстях в мемах.
    Сложные материи в мемах: фанаты фигурного катания шутят над уходом Косторной

    Фигурные трансферы по обсуждаемости затмевают даже футбол.

    Сложные материи в мемах: фанаты фигурного катания шутят над уходом Косторной | Изображение 1
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    Пользователи так испугались, что уже начинают шутить про «уход к Плющенко» спортсменов из других видов спорта.

    Действительно, одни из лучших фигуристок школы в «Хрустальном» оказались в группе двукратного олимпийского чемпиона.

    Пока сильнейшей спортсменкой в женском одиночном катании в «Самбо 70» остается Анна Щербакова.

    После объявления об уходе Этери Тутберидзе объяснилась в своем профиле в Instagram, при этом активно участвовала в обсуждениях.

    Тутберидзе также заявила, что ее бывшие ученицы предъявляли различные требования о том, с кем выходить на каток, с кем нет.

    К примеру, тренер рассказала, что Евгения Медведева, Юлия Липницкая, а также Косторная составляли список тех, с кем бы они не хотели выходить на лед. Сама Этери Георгиевна уверена, что не будет менять тренировочный процесс, так как он дает результаты.

    Сложные материи в мемах: фанаты фигурного катания шутят над уходом Косторной | Изображение 2
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    Так или иначе, тем фигуристкам, которые уже многого добились в спорте, хочется больше своего пространства.

    Как это часто бывает, онлайн-общественность разделилась на две группы — кто-то поддерживает Этери Георгиевну, кто-то — юную фигуристку.

    Именно уходы спортсменов от Тутберидзе становятся самыми громкими.

    А пока большинство пользователей желают успехов Алене Косторной, а ее бывшему тренеру — вырастить новых талантливых фигуристов.

    Новости SMI.FM