Тутберидзе и Плющенко высказались об Алене Касторной

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная сообщила о своем уходе из тренерской группы Этери Тутберидзе 18 июля. В это время она была на сборах в Новогорске, но затем покинула базу, сославшись на состояние здоровья.

Об этом Тутберидзе рассказал ТАСС. Тренер сообщила, что Алена до 15 июля с прекрасным настроением тренировалась, восстанавливалась и готовилась к сезону.

«Уже 16 июля у нее было достаточно кислое настроение, потом ей нездоровилось, она не выходила на лед, а 18-го вечером мы пообщались, Алена сообщила о своих планах по переходу. Затем она покинула базу, сославшись на проблемы со здоровьем».

Алена ранее утверждала, что не может находиться на льду с определенным списком спортсменов, и ей шли навстречу. Тутберидзе призналась, что ей обидно, что ее тренерский штаб выбрали как плацдарм, на котором гарантированно можно пройти сборы на восстановление.

«С Аленой неделя ушла на постановку, но мы могли бы это время потратить на других спортсменов, на то, чтобы воплощать другие свои творческие идеи. Конечно, это опустошает», — сказал Тутберидзе.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в команду которого перешла Косторная, заявил, что о причинах принятого решения надо спрашивать саму спортсменку.

«Алена сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься в „Ангелах Плющенко“ под моим руководством и руководством Сергея Розанова. До этого мы даже не были знакомы», — сообщил Плющенко.

Он добавил, что Алена «абсолютно заточена под спорт» и просто хочет тренироваться. Плющенко уточнил, что финансовую составляющую вопроса он с Косторной еще не обсуждал.

«Но, если что-то понадобится, возьму все на себя — у меня есть возможность это делать, и я не скупердяй», — подчеркнул Плющенко.

Он уточнил, что намерен работать с Косторной над четверными прыжками и ставить новые программы. Плющенко отметил, что готов ко всему, в том числе, к ответственности, которую он берет за карьеру двух самых перспективных спортсменок в одиночном катании.

«Мы готовы ко всему, и, даже если будет какая-то осечка, жизнь на этом не останавливается», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что тренерский штаб Этери Тутберидзе вслед за Александрой Трусовой покинула Алена Косторная.