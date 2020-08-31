Черчесов высказался о конфликте Соболева и Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не был включен в первоначальный состав команды из-за конфликта с капитаном Артемом Дзюбой. Но сейчас все улажено.

О своем отношении к ситуации Станислав Черчесов рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Я видел этот конфликт во время игры, узнал информацию. Если они до того не сделали (не помирились — прим.ред.), нужно это сделать сейчас. Они это сделали. Много хороших игроков не бывает, разбрасываться ими мы не должны», — сказал Черчесов.

Он уточнил, что Соболев был вызван в команду 31 августа вместо получившего травму Евгения Луценко.

Неприязнь между спортсменами возникла после заявления, сделанного Соболевым в интервью YouTube-каналу «Красава». Он заявил, что «никак не относится» к Дзюбе после того, что он не поддержал Александра Кокорина после скандала с дракой в центре Москвы.

Приглашение приехать в Новогорск помимо Соболева получил также полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.