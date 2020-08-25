Соболев не попал в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев не получил приглашения присоединиться к сборной России. Причиной послужил конфликт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, пишет ТАСС.

«У них ситуация с Артемом Дзюбой <…> они между собой должны эту ситуацию привести к нулю. Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Думаю, что Соболеву эту тему надо закрыть, тогда мы будем на это смотреть так, как должны. Согласитесь, нельзя собирать команду, изначально зная, что там есть какие-то недопонимания, тем более такого плана», — пояснил главный тренер.

Он отметил, что в конфликте спортсменов не принимает ничью сторону. По словам Черчесова, Дзюба — капитан команды, не один год показывающий свое мастерство.

«Другое дело — молодой футболист, который стремится в сборную, и мы это видим, позволил себе вещи, которые, на мой взгляд, он не должен был себе позволять, он эту тему открыл, он ее и должен закрыть», — сказал тренер.

Ранее Соболев в интервью YouTube-каналу «Красава» высказался о своем коллеге из петербургской команды. Он заявил, что «никак не относится» к Дзюбе, а также обратил внимание на тот факт, что капитан «Зенита» никак не поддержал Александра Кокорина после драки в кафе в центре Москвы.