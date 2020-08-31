В сборную России по футболу вызвали Соболева и Фомина

В составе сборной России, которая готовится к матчам с Сербией и Венгрией в Лиге наций UEFA, произошли изменения. В Новогорск на тренировки вызваны полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев.

Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Соболев и Фомин заменят получивших травмы форварда тульского «Арсенала» Евгения Луценко и полузащитника «Монако» Александра Головина. Во время чемпионата Франции в игре с «Мецем» он повредил мышцы задней поверхности бедра.

Соболев приехал на тренировочную базу сразу, как только получил приглашение.

«Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад», — рассказал футболист.

Матч сборной России с командой Сербии пройдет в Москве 3 сентября, с Венгрией — 6 сентября в Будапеште.