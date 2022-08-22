Компания «Лукойл» сообщила о покупке 100% акций футбольного «Спартака»

Леонид Федун больше не будет президентом, членом и председателем совета директоров футбольного «Спартака», сообщила пресс-служба «Лукойла». Там добавили, что компания приобретает 100% акций столичного клуба.

После завершения сделки в компании намерены усовершенствовать систему управления «Спартака» с целью «создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений». Для этого собрались привлечь специалистов, имеющих успешный опыт работы в спортивной индустрии.

«Компания рассчитывает, что данные инициативы вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны „Лукойла“ и других партнеров клуба позволят еще больше укрепить позиции „Спартака“ и привести его к новым победам», — добавили в пресс-службе.

«Лукойл» создаст условия для перевода Академии имени Федора Черенкова в Тушине, а также проинвестирует строительство универсального спортзала и гостиницы для спортсменов и болельщиков.

В конце июня Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла». После этого появилась информация, что он покинет должность президента «Спартака».