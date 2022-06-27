Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»

Леонид Федун, занимавший пост вице-президента нефтегазовой компании «Лукойл» по стратегическому развитию, сегодня покинул должность. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ПАО «Лукойл» пояснили, что отставка связана с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами».

Президент «Лукойла» Вадим Воробьев назвал Федуна «ключевым человеком» в истории компании и ее развитии «​​до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК».

«Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах. От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», — процитировала директора пресс-служба компании.

Леонид Федун также является владельцем контрольного пакета акций футбольного клуба «Спартак» с 2003 года. «Лукойл» — титульный спонсор московского клуба. «Спартаком» Федун намерен заниматься и дальше, написал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу клуба.