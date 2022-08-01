Леонид Федун покинет пост президента «Спартака». Об этом написал Telegram-канал Baza.

По данным источника, должность Федуна в столичном клубе займет бывший руководитель Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц, назначение произойдет в ближайшее время.

Помимо работы в спортивной структуре, у Хачатурянца есть опыт управленца. Он больше десяти лет занимал должность генерального директора компании «Сбербанк капитал» и являлся членом совета директоров «РуссНефти».

Леонид Федун был президентом «Спартака» с 2004 года. При нем клуб завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17 и одержал победу в Кубке России в сезоне-2021/22.

Ранее стало известно, что Федун покинул пост вице-президента российской нефтяной компании «Лукойл», писала газета «Известия». Сообщалось, что он оставил должность в связи с семейными обстоятельствами и достижением пенсионного возраста.