Форвард столичного «Динамо» Николай Комличенко вызван в сборную России вместо нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова, который ранее получил травму.

Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Нападающий «Динамо», по данным источника издания, уже вызван в расположение сборной России.

Федор Смолов был травмирован на тренировке перед матчем десятого тура чемпионата России с «Химками».

На групповом этапе Лиги наций УЕФА матчи российской сборной пройдут на стадионе «ВТБ Арена» с командами Турции и Венгрии. Встреча с турецкой сборной назначена на 11 октября, с венгерской национальной командой сборная России проведет матч 14 октября. 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена» состоится товарищеский поединок с командой Швеции.

Футболисты московского «Динамо» обыграли команду «Краснодар» в домашнем матче 10-го тура чемпионата РПЛ. Этот матч стал первым для московского клуба после отставки главного тренера Кирилла Новикова. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В конце сентября исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список лучших футболистов прошлого сезона. В него вошли 33 игрока.