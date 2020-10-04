«Динамо» обыграло «Краснодар» в первом после отставки Новикова матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» обыграли команду «Краснодар» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот матч стал первым для московского клуба после отставки главного тренера Кирилла Новикова.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». В матче отличились Вячеслав Грулев и Даниил Лесовой, футболисты забили мяч в ворота соперника на 37-й и 57-й минуте игры соответственно.

Для «Динамо» это первый выход на поле после отставки главного тренера Кирилла Новикова. Сейчас обязанности наставника команды исполняет Александр Кульчий, уточнил «Интерфакс».

«Динамо» имеет в своем активе 17 очков, сейчас клуб расположился на шестой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» занимает восьмое место, у команды 15 очков.

В конце сентября исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список лучших футболистов прошлого сезона. В него вошли 33 игрока.