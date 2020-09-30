РФС назвал лучших футболистов сезона-2019/2020

Лучшими вратарями стали Игорь Акинфеев из ЦСКА, Матвей Сафонов из «Краснодара» и Антон Шунин из «Динамо».

Лучшими защитниками по версии РФС стали Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»), Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Самюэль Жиго («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Урош Спаич («Краснодар»), Юрий Жирков («Зенит»), Айртон («Спартак») и Дуглас Сантос («Зенит»).

В список попали полузащитники Алексей Миранчук («Локомотив»), Филипе Малком («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Вилмар Барриос («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»), Матиас Норманн («Ростов»), Вандерсон («Краснодар»), Мариу Жоау («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).

Одним из шести лучших форвардов России стал нападающий «Зенита» и капитан национальной сборной Артем Дзюба. В список включили и его одноклубника Сердара Азмуна. В рейтинге РФС оказались Евгений Луценко («Арсенал»), Эрик Бикфалви («Урал»), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов («Ростов»).

Ранее стало известно, что сборная России по футболу поднялась в рейтинге FIFA на шесть пунктов. Сейчас наша команда занимает 32-ю строчку.