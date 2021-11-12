Бомбардир итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из клуба, сообщила La Gazzetta dello Sport.

Руководство «фиалок», как отмечено в материале издания, планируют взять зимой игрока «Ромы» Борху Майораля на место Кокорина, а для россиянина будут искать новый клуб.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года из московского «Спартака». В прошлом сезоне футболист принял участие в четырех матчах и, как отметила «Газета.ru», не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» 27 минут.

Большую часть сезона в Италии Кокорин пропустил из-за травмы. В частности, он пропустил матч с «Кальяри» из-за проблем с мышцами.

В сентябре издание Fiorentina.it сообщало, что Кокорин зарабатывает в «Фиорентине» в год 1,8 миллиона евро (это примерно 152,8 миллиона рублей). По данным источника издания, больше него в итальянском клубе получают только два футболиста: Никола Миленкович и Хосе Кальехон.