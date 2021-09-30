В Италии назвали зарплату Кокорина в «Фиорентине»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин зарабатывает в год 1,8 миллиона евро (это примерно 152,8 миллиона рублей). Об этом сообщило издание Fiorentina.it.

По данным источника издания, больше Кокорина в итальянском клубе получают только два футболиста: Никола Миленкович (2,5 миллиона евро) и Хосе Кальехон (2,2 миллиона евро), отметил RT.

Еще у трех игроков клуба —Николаса Гонсалеса, Лукаса Торрейры и Софьяна Амрабата —зарплата такая же, как у россиянина.

В нынешнем сезоне Кокорин дважды выходил на замену в матчах чемпионата Италии и суммарно провел на поле 17 минут в составе «Фиорентины». Результативными действиями российский нападающий не отметился.

В начале сентября Кокорин объяснил, что ненависть к нему связана с тем, что он получает большую зарплату. Он также добавил, что известность неизбежно накладывает на медийных персон ограничения, которых у обычных людей, как правило, нет. Спортсмен привел пример с походом в ресторан, в который захочется зайти после неудачной игры. Но если кто-то сфотографирует футболиста или другую знаменитость, то будут проблемы.