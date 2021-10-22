Кокорин пропустит игру «Фиорентины» с «Кальяри»

Бомбардиру итальянской «Фиорентины» Александру Кокорину придется пропустить матч с «Кальяри» из-за проблем с мышцами. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, футболист не выйдет на поле из-за проблем с мышцами. Игра состоится 24 октября во Флоренции. В активе «Фиорентины» 12 очков после восьми туров. Она занимает пока девятое место в Серии А.