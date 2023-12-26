Спорт 26 декабря 2023, 16:03 Путин подписал закон о турнире «Игры будущего — 2024» Президент Путин утвердил закон о проведении «Игр будущего» в Казани РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал закон о Международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», который состоится в Казани в 2024 году. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Соревнования пройдут с 21 февраля до 3 марта. Цель турнира — популяризация на международном и национальном уровнях видов спорта, которые совмещают физическую активность и цифровые технологии. Еще одной задачей соревнований стало укрепление сотрудничества между тренерами и спортсменами.

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Закон также установил полномочия организатора турнира, федеральных и региональных органов власти и принимающей стороны. Документ определил периодичность проведения мероприятий в рамках турнира.

Ранее Путин заявил, что Москва ожидает участия спортсменов из стран СНГ в «Играх будущего». Глава государства напомнил, что гуманитарное сотрудничество включает физическую культуру и спорт. Турнир в Казани включит фиджитал-хоккей, битву роботов, гонки дронов и Dota2.