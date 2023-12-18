Спорт 18 декабря 2023, 13:04 Путин призвал спортсменов из СНГ принять участие в Играх дружбы Путин: Россия ждет, что спортсмены из СНГ примут участие в Играх дружбы РИА «Новости»

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Москва ожидает, что спортсмены стран Содружества Независимых Государств (СНГ) примут участие во Всемирных играх дружбы и «Играх будущего», которые пройдут в 2024 году в России. Об этом президент России Владимир Путин заявил в обращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ.

Российский лидер подчеркнул, что гуманитарное сотрудничество включает физическую культуру и спорт. По линии Содружества регулярно организуют Игры СНГ, другие спортивные соревнования, добавил он.

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«В феврале в Казани пройдут инновационные „Игры будущего“, сочетающие классический и киберспорт, а также в июне — Игры БРИКС», — напомнил Путин.

С 21 февраля по 3 марта в Казани состоится турнир по инновационным видам спорта «Игры будущего». Речь в том числе идет о фиджитал-хоккее, битве роботов, гонках дронов, Dota2.

Столица Татарстана также примет Игры БРИКС, они пройдут с 12 по 23 июня. Ожидается, что спортсмены из 50 стран мира будут соревноваться в 25 дисциплинах.

Всемирные игры дружбы планируют провести в сентябре в Москве и Екатеринбурге. Спортсмены поборются за медали в 33 летних видах спорта (олимпийских и неолимпийских).

Ранее в МОК призвали национальные олимпийские комитеты не допустить участия атлетов в Играх дружбы.