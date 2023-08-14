Спорт 14 августа 2023, 14:20 КДК РФС проверит оскорбление журналиста со стороны Дзюбы КДК РФС начал проверку оскорбления форварда Дзюбы в адрес журналиста РИА «Новости»

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) начал проверку ситуации с оскорблением журналиста со стороны форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

«Если этот инцидент будет в повестке КДК, сообщим об этом завтра», — заявил он.

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Григорьянц отметил, что заседание комитета состоится на неделе.

В субботу, 12 августа, «Локомотив» встретился на поле с «Крыльями Советов» из Самары. Матч закончился со счетом 1:1. Сам Дзюба не играл из-за травмы.

После игры корреспондент «РБ Спорт» обратился к футболисту с просьбой оценить прогноз, согласно которому тот сможет забить не больше двух мячей до конца года. В ответ на это Дзюба словесно оскорбил журналиста, заявив, что «засунет ему телефон в одно место».

Ранее Дзюбу назвали помехой для «Локомотива», так как он не может выполнять требуемый объем работы в атаке.