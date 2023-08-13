Спорт 13 августа 2023, 02:20 «Ты доиграешься». Дзюба резко осадил журналиста за неприятный вопрос Нападающий «Локомотива» Дзюба пригрозил журналисту расправой за вопрос о голах РИА «Новости»

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Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба резко ответил корреспонденту «РБ Спорт» за неприятный вопрос после матча четвертого тура чемпионата России. Дзюба пропустил игру из-за травмы.

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» из Самары. После игры журналист спросил у форварда, не обидели ли его слова экс-тренера «Урала» Игоря Шалимова, который заявил, что Дзюба не забьет больше двух мячей в чемпионате России. Футболист резко ответил журналисту и заявил, что тот «доиграется».

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«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе», — заявил Дзюба, садясь в автомобиль после матча.

После четырех туров Российской премьер-лиги на счету нападающего пока только один гол.

Ранее Дзюбу назвали помехой для «Локомотива». Форвард давно не может выполнять требуемый объем работы в атаке, который необходим для игрока его позиции, заявил бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов.