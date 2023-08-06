Спорт 06 августа 2023, 07:29 Дзюбу назвали помехой для «Локомотива» Эксперт Бубнов: Дзюба не сможет выполнять необходимый объем работы РИА «Новости»

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Форвард Артем Дзюба стал помехой для атакующей игры московского «Локомотива». Об этом порталу Sportbox сообщил бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов.

«Артем уже давно не может выполнять требуемый объем работы в атаке, который необходим для игрока его позиции. Иногда он ходит пешком, иногда просто стоит на острие. Дзюба стал помехой для „Локомотива“, — сказал Бубнов.

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В воскресенье «Локомотив» уступил ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1:4. Дзюба вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 60 минут, не отметившись результативными действиями.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года поле перехода свободным агентом из турецкого «Адана Демирспор». В мае он заключил новый контракт с москвичами до конца текущего сезона.

Всего в сезоне-2023/24 Дзюба провел четыре матча и забил один мяч.