06 августа 2023, 07:29
Дзюбу назвали помехой для «Локомотива»
Эксперт Бубнов: Дзюба не сможет выполнять необходимый объем работы
Форвард Артем Дзюба стал помехой для атакующей игры московского «Локомотива». Об этом порталу Sportbox сообщил бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов.
«Артем уже давно не может выполнять требуемый объем работы в атаке, который необходим для игрока его позиции. Иногда он ходит пешком, иногда просто стоит на острие. Дзюба стал помехой для „Локомотива“, — сказал Бубнов.
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В воскресенье «Локомотив» уступил ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1:4. Дзюба вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 60 минут, не отметившись результативными действиями.
Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года поле перехода свободным агентом из турецкого «Адана Демирспор». В мае он заключил новый контракт с москвичами до конца текущего сезона.
Всего в сезоне-2023/24 Дзюба провел четыре матча и забил один мяч.
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