Карпин обнародовал диалог с Дзюбой перед отказом футболиста играть за сборную

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин прокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду.

По словам Карпина, отказ от выступления за сборную России Дзюба объяснил необходимостью «набирать форму». Его слова привел «Чемпионат.com».

«Я ему написал: „На связи?“ Он ответил: „Да, на связи“. Я говорю: „Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов?“ — „Нет, я не готов, мне надо набирать форму“. — „Окей, хорошо“», — обнародовал Карпин диалог с Дзюбой.

Он также отметил, что в клубе футболист получает зарплату за выступления, а в сборной у него нет рычагов давления на игрока.

Об отказе Дзюбы выступать за сборную России стало известно 21 сентября. Футболист заявил, что находится не в лучшей форме, и в таком состоянии не сможет показать на поле необходимые результаты.

В начале октября Дзюба признался, что перестал получать удовольствие от игры в футбол. Но сейчас он снова «кайфует» на поле.

В выступлениях за сборную Артем Дзюба забил 30 голов за 55 матчей. Участвовать в составе российской национальной команды он стал с 2011 года.