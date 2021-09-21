Форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался играть за сборную России по футболу. Ранее его пригласили на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. <…> У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным», — рассказал Дзюба.

Он отметил, что неудачный результат выступления на Евро сказался на физической и эмоциональной форме. Ведь спортсмены выкладывались на все 100 и очень усердно готовились, возлагая большие ожидания на чемпионат. Однако надежды не оправдались.

Дзюба пожелал другим футболистам сборной удачи в предстоящих матчах, а также подчеркнул, что надеется вернуться в национальную команду к ноябрьским играм. Однако он заявил, что не может ничего гарантировать — будет только упорно тренироваться, а дальше покажет время.

При этом футболист уточнил, что не приостанавливал карьеру в сборной.

«Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол», — пояснил он.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин признался, что у него с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой есть личный конфликт.