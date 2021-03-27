Нурмагомедов пересказал последний разговор с главой UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов пересказал последний разговор с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Детали их диалога он раскрыл в эфире шоу Weight-in, запись выпуска доступна на YouTube-канале UFC.

После той беседы глава UFC объявил об официальном уходе Нурмагомедова из спорта.

Тогда Уайт спросил про дальнейшие планы россиянина. Нурмагомедов ответил, что ничего не изменилось, он уходит из спорта.

«Я заявил, что не намерен задерживать дивизион. Тогда Дэйна взял трубку и произнес: „Этот бой — официален“. Это он говорил про поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера», — рассказал боец.

После беседы с Уайтом он немного взгрустнул, признался Нурмагомедов. При этом у него нет мотивации к выступлениям в октагоне. Несмотря на это, боец смешанного стиля готов помогать другим спортсменам в их подготовке к поединкам. В частности, речь шла о его двоюродном брате Абубакаре Нурмагомедове, которому 28 марта предстоит новый поединок на UFC 260.

Нурмагомедов объявил о решении покинуть MMA в октябре 2020 года, сразу после победы над американцем Джастином Гейджи. После этого глава UFC не раз пытался вернуть россиянина к выступлениям, провел с ним встречу в Абу-Даби и беседу в Лас-Вегасе. Россиянин оставил пояс чемпиона UFC в легком весе и лишился места в рейтинге действующих бойцов UFC.

Ранее Нурмагомедов назвал следующего лучшего легковеса в промоушене, написала «Газета.ru». По его словам, в конце 2021 года или начале следующего им будет Ислам Махачев.