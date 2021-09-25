Юрий Семин уволился с поста главного тренера ФК «Ростов»

Юрий Семин покинул пост главного тренера ФК «Ростов». Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Семин принял решение после встречи с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом. Он поблагодарил Семина за время, проведенное в «Ростове», и заверил, что у них останутся хорошие и теплые отношения.

«Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает, это жизнь», — отметил Арутюнянц, пожелав Семину крепкого здоровья и удачи.

Семин тоже остался благодарен клубу за дружную работу, написала Lenta.ru.

Семин возглавил клуб 4 августа. Таким образом, он пробыл в должности меньше двух месяцев. Хотя контракт подписывали на два года. На этом посту Семин сменил Валерия Карпина, когда того назначили главным тренером сборной.

Накануне помощник президента РФ Игорь Левитин опроверг информацию о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею. Он заявил, что это решение еще не утверждено. Последнее слово за Федерацией хоккея России.