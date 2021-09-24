Помощник Путина опроверг назначение Знарка тренером сборной по хоккею

Решение об утверждении Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею пока не принято. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который процитировал заявление помощника президента РФ Игоря Левитина.

Вопрос о главном тренере сборной все еще находится в стадии обсуждения.

«Принимать решение будет Федерация хоккея России. Утверждать предстоит высшему органу федерации — правлению ФХР», — заявил Левитин.

О том, что Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею, в пятницу заявил президент ФХР Владислав Третьяк. Он сообщал, что контракт рассчитан на один год. Это значит, что Знарок будет тренером национальной команды на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира в Финляндии.

Знарок уже возглавлял сборную с 2014-го по 2018 год. Под его руководством российская команда в 2014 году выиграла чемпионат мира, а в 2018-м — Олимпиаду.

Хоккейный эксперт и бывший хоккеист Артем Батрак ранее завил «360», что назначение Знарка главным тренером является прекрасным событием.