Легендарный вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев похвалил семнадцетилетнего голкипера «Ростова». В сегодняшнем матче с «Сочи», «Ростов» проиграл со счетом 10:1.

Малафеев решил поддержать вратаря Дениса Попова. «Лучший» — оставил он комментарий под его публикацией в Instagram.

Источник фото: Instagram

Футбольный клуб «Ахмат» также отметил игру молодого вратаря.

Источник фото: Instagram

Примечательно, что под фотографией Попова больше двух тысяч комментариев. И ни одного из них негативного.

Помимо знаменитостей, теплые слова написали и обычные пользователи.

«Это отличный опыт и начало большого пути. Ты отлично отстоял и впечатлил своей игрой многих новых фанатов», — написал noname and dreamer.

«Молодец! Счет позабудется, а твоя игра останется в памяти навсегда», — написал nalog16.

На текущем матче состав клуба «Ростова» состоял из подростков. Костяк команды составляли игроки 2003 года рождения. Самому старшему игроку «Ростова» исполнилось 19 лет. Никто из них до этого не играл в Российской премьер-лиге. Основной состав и тренер ушли на двухнедельный карантин. У шести игроков анализы на коронавирус показали отклонения от нормы.

В первую минуту матча ожидалась серьезная борьба, так как 17-летний футболист Роман Романов «Ростова» забил в ворота соперника на 47-й секунде. Однако следом игроки «Сочи» активизировались. Первый матч закончился со счетом 4:1 в пользу сочинских игроков. К концу игры счет был 10:1 в пользу «Сочи».