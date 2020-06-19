Первый матч РПЛ закончился с разгромным счетом 10:1

Ростовские подростки проиграли профессионалам из «Сочи» с разгромным счетом 10:1. Так закончился первый матч РПЛ, который прошел после трехмесячного перерыва из-за пандемии.

Завершился первый после перерыва из-за коронавируса футбольный матч в рамках чемпионата России. За несколько дней до начала игры сразу у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус. Основной состав игроков и их тренера отправили на карантин, но перенести встречу не удалось. В результате на поле вышел самый молодой состав в истории РПЛ — самому старшему игроку «Ростова» исполнилось 19 лет. Никто из них до этого не играл в Российской премьер-лиге.

Первый и единственный гол «Ростова» в ворота соперника на 47-й секунде матча забил 17-летний футболист Роман Романов. Из команды «Сочи» отличились пять игроков, которые в общей сложности принесли команде девять очков. Три гола забил Александр Кокорин — на 15-й, 44-й и 51-й минутах матча. Еще по два мяча в ворота соперников забили Антон Заболотный (на 46-й и 47-й минутах) и Дмитрий Полоз (на 74-й и 86-й минутах). По одному очку своей команде принесли Никита Колдунов на 87-й минуте и Иван Новосельцев на 53-й.

Десятый гол в свои же ворота отправил футболист «Ростова» Владимир Абрамов — на седьмой минуте встречи.