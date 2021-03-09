Йоахим Лев покинет пост главного тренера сборной Германии после Евро-2020

Йоахим Лев уйдет с поста главного тренера сборной Германии по футболу после чемпионата Европы, который пройдет в нынешнем году, сообщили на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

По словам представителей DFB, Лев сам попросил расторгнуть его контракт. Он действовал до чемпионата мира 2022 года. Йоахим заявил, что это обдуманное решение, написала «Общественная служба новостей».

«Я делаю этот шаг вполне осознанно, с гордостью и огромной благодарностью, но в то же время с неизменной большой мотивацией в отношении предстоящего чемпионата Европы», — подчеркнул тренер.

Лев возглавил национальную команду около 15 лет назад. При нем сборная стала первой на чемпионате мира в 2014 и Кубке конфедераций в 2017 году. Кроме этого, команда завоевала бронзовые медали мирового первенства в 2010, серебро в 2008 и еще две бронзовые награды чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата Италии по футболу российский футболист Александр Кокорин вновь не набрал очков за результативность. Его команда «Фиорентина» уступила «Роме» один гол.