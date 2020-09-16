«Кого побить, кому руку пожать?» Магомеда Исмаилова поставили перед сложным выбором

Исмаилов рассказал, что его задача — в пяти раундах выбрать бойцов, с которыми он бы сразился или же не стал даже общаться. В первом туре спортсмену предложили выбрать из Майка Тайсона и Федора Чудинова. Решение Исмаилову далось не сразу.

«Вау! Кого я уложу? Так… и глазом не моргну. Тут такая ситуация… Придется Тайсона, конечно. Время его пришло. Обидно такое говорить, конечно. Ну, да, его мне придется уложить все-таки. Нет, нет, нет. Чудинов попал под эту ситуацию. Чудинова я уложу! Он — боксер, я — борец. Могу повалить. Это будет просто, я же борец», — заявил спортсмен.

В итоге Исмаилов решил уложить Чудинова, а Тайсона пригласить к себе на Родину. Во втором раунде выбор пал между Роем Джонсом и Азизом Абдулвахабовым. Одного борца нужно было отправить покачаться, а с другим — пообщаться.

«Азиза я отправлю подкачаться, а Рой Джонса мы позовем пообщаться. Контентик там, туда-сюда», — сказал Исмаилов.

Следующим шагом стал выбор между Джастином Гейджи и Хабибом Нурмагомедовым. Борец смешанных единоборств определился довольно быстро.

«Тут, по-моему, все очевидно. Да, респект бойцу. Поучиться бы юнцу. Гейджи реально юнец по сравнению с Хабибом. Хабиб зверь. <… > Здесь было легко», — подчеркнул Исмаилов.

В четвертом раунде оказались Федор Емельяненко и Анатолий Токов. По словам Исмаилова, в этой паре он побил бы Токова. А в последнем круге борец заявил, что не стал бы никуда звать Конора Макгрегора, а с Владимиром Минеевым бой провел бы.

Накануне Магомед Исмаилов предсказал исход трех главных боев года.