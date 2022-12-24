Спорт 24 декабря 2022, 11:19 Хоккеисты «Виннипега» поздравили Овечкина с 802-й шайбой в НХЛ Хоккеист Овечкин забросил 802-ю шайбу и обошел Горди Хоу в списке бомбардиров НХЛ РИА «Новости»

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Виннипег Джетс» забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Один из голов стал для хоккеиста 802-м в рамках НХЛ, что позволило россиянину обойти знаменитого Горди Хоу в списке лучших бомбардиров лиги. Соперник в полном составе поздравил Овечкина с очередным достижением, сообщил «Чемпионат».

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После окончания основного времени матча все игроки «Виннипег Джетс» пожали руку Овечкину и поздравили его с выходом на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ. После этого россиянин обратился к болельщикам своей команды и поблагодарил их за поддержку. Фанаты встретили жест бурными аплодисментами.

Ранее Овечкин стал третьим хоккеистом в истории, забросившим 800 шайб в матчах НХЛ. Главным рекордсменом лиги остается знаменитый Уэйн Гретцки — на счету экс-игрока «Эдмонтон Ойлерз» 894 гола в лиге. Россиянину осталось забить еще 92 раза, чтобы стать единоличным лидером и стать лучшим снайпером НХЛ.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал самым упоминаемым российским спортсменом в СМИ. На втором месте оказалась фигуристка Камила Валиева.