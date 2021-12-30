Отмененный молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет летом 2022 года

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф объявил о намерении провести МЧМ по хоккею 2022 летом. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились», — заявил Тардиф.

По словам главы IIHF, три отмененных из-за положительных тестов на ковид матча «ничего не значат».

«Целостность турнира была нарушена, из соображений безопасности игроков мы решили, что надо провести МЧМ по-настоящему. Он этого заслуживает», — добавил Тардиф.

Однако двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил «Чемпионату», что слова главы IIHF — лишь его предположения, а организовать чемпионат летом будет не так легко. К тому же Тардиф, по словам эксперта, не имеет права назначать дату или время проведения соревнований.

Ранее отмену чемпионата назвали большим разочарованием. Кроме того обвинили в этом не пандемию коронавируса, а организаторов соревнований.

Напомним, что 29 декабря сборной России по хоккею присудили техническое поражение со счетом «0:1» в матче МЧМ против словаков из-за случаев коронавируса в команде. Положительный тест якобы выявили у нападающего Матвея Мичкова.

Агент хоккеиста назвал результаты исследования подковерными играми и заявил, что Мичков прекрасно себя чувствует, а анализ на ковид якобы был отрицательным.

Встреча российских и словацких хоккеистов должна была состояться 30 декабря.