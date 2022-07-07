СМИ сообщили о переводе хоккеиста Федотова в третью роту учебной части Северодвинска

Призванный в армию хоккеист Иван Федотов прибыл в третью роту учебной части Северодвинска. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По данным журналистов, изначально в Северодвинске спортсмен находился в военно-морском клиническом госпитале Минобороны, откуда его выписали и отправили в третью роту.

СМИ сообщили, что Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по требованию военной прокуратуры, которая посчитала спортсмена уклонистом. Хоккеиста доставили в военкомат, откуда он отправился в инфекционную больницу. После его перевели на обследование в военное медицинское учреждение.

Представляющий интересы Федотова адвокат Алексей Пономарев заявил, что у спортсмена диагностировали обострение гастрита из-за нервного срыва.

К призыву Ивана Федотова остается много вопросов. Депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта России Светлана Журова отметила, что сборная России, где выступал хоккеист, всегда подавала директиву в Минобороны по отсрочке призыва для своих игроков. Что произошло в этот раз, неизвестно.