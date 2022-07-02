Вратаря сборной России по хоккею заподозрили в «уклонизме»

Сотрудники военкомата задержали в Петербурге 25-летнего вратаря сборной России по хоккею, игрока ЦСКА Ивана Федотова, сообщил «Спорт-Экспресс». По данным «Фонтанки», в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области из военной прокуратуры поступила информация о том, что «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии».

СМИ написали, что утром оперативники дежурили сразу по нескольким адресам возможного местонахождения хоккеиста. Кроме того, «Фонтанка» написала, что спортсмен якобы заявил руководству ЦСКА о намерении покинуть не только клуб, но и страну.

Пресс-секретарь ЦСКА Александр Малюгин признался «Фонтанке», что не знал о том, что Федотова ищет военкомат. Он добавил, что информацию о составе клуба на следующий сезон озвучат «в соответствующее время».

Весной 2022 года Федотов в составе столичной команды выиграл Кубок Гагарина. Затем спортсмен подписал контракт с ХК «Флайерз».