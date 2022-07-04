В хоккеисте Федотове заподозрили уклониста. Но участие в сборной давало спортсмену отсрочку от армии

История с призывом в армию хоккеиста Ивана Федотова обросла подробностями, но в ней не прибавилось ясности. По данным СМИ, спортсмена задержали сотрудники полиции в Санкт-Петербурге по требованию военной прокуратуры. Ведомство увидело в хоккеисте уклониста. Федотов выступает за сборную России, что дает ему отсрочку от армии, а также состоит в команде ЦСКА. Известные спортсмены в беседе с «360» объяснили, почему в истории с призывом Ивана Федотова есть много вопросов к клубу, федерации и военкомату.

Проблема с бумагами

Сборная России на всех спортсменов призывного возраста подает специальную директиву в Минобороны об отсрочке от призыва. Другая директива распространяется на спортсменов ЦСКА. Возможно, ведомство и клуб не подали необходимых бумаг, понадеявшись друг на друга. Таким мнением с «360» поделилась депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта России Светлана Журова.

«Возможно, это федерация не подала вовремя документы, потому что они подумали, раз он в ЦСКА, то на него автоматом распространяется рассрочка и его не призовут. Поэтому для меня это какая-то история с бумагами. Потому что у военкомата не было подтверждения, что Федотова не надо призывать», — заявила Журова.

Депутат подчеркнула, что в этой истории нужно внимательно разбираться. Она напомнила, что на всех участников сборной, пока они выступают в команде, распространяется отсрочка от призыва в армию.

Пока он состоит в сборной России, его призывать не должны. Там специальные списки. Вопрос, почему он в этих списках не оказался, а если он там был, то вопрос к тем, кто его призвал Светлана Журова депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта России.

Депутат напомнила, что также существуют спортивные роты, куда идут спортсмены, чтобы окончательно решить вопрос с призывом. В отличие от срочной службы, призывник в этом случае продолжает свои тренировки, а в часть приходит по специальному расписанию. Для некоторых спортсменов это хороший выход, чтобы окончательно решить вопрос с призывом.

Много вопросов возникало у Журовой к клубу ЦСКА, который раньше давал своим спортсменам воинские звания.

«Даже я была в оформлена в „Динамо“ и имела звание. Я подполковник внутренней службы. Многие ребята тоже при должностях, но они все тоже оформлялись где-то в ЦСКА. Вопрос, почему это не случилось с Федотовым», — отметила она.

Журова не исключила, что произошла какая-то нестыковка целого ряда моментов, в которых необходимо разобраться. Когда об этом узнали СМИ, начался скандал. Хотя раньше все подобные случаи решались тихо.

«Ни у кого никаких таких вопросов не возникало, если человек был нужен сборной. Если это был спортсмен так себе, то его, конечно, забирали в армию, а тут лучший вратарь КХЛ», — отметила она.

Вернется через месяц?

Хоккеист Иван Федотов может вернуться в распоряжение команды после присяги, но уже будет числиться военнослужащим. Во всяком случае так происходило раньше, рассказал «360» ветеран хоккейного клуба «Динамо» и тренер Юрий Леонов.

Он подчеркнул, что сейчас он сам числится офицером запаса, а во время хоккейной карьеры числился пограничником.

Мы не были срочниками, мы только приняли присягу и возвращались в команду. Это было максимум месяц или даже меньше Юрий Леонов ветеран хоккейного клуба «Динамо» и тренер.

Тренер добавил, что в начале все числились рядовыми, а потом получали младшее офицерское звание. Он не исключил, что так может получиться и на этот раз.

«Есть прыгуны с шестом, легкоатлеты — много спортсменов из ЦСКА. Их даже после Олимпиады награждал лично Шойгу. Потом есть спортсмены из Росгвардии. Поэтому так может быть, что такая же точно ситуация, что Федотова призвали, он побудет перед присягой и вернется обратно. Но это мое лично мнение», — подчеркнул Леонов.

Он добавил, что даже если хоккеисту придется отслужить весь год, то он сможет быстро восстановиться после возвращения на гражданку.

Без спорта не останется

Ситуация с хоккеистом Федотовым неоднозначная, но есть уверенность, что служить он будет не как рядовой, а войдет в спортивную роту или вернется в расположение ЦСКА или другого военного спортивного клуба. Об этом «360» заявил двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист Владимир Драчев.

Он отметил, что раньше подобных проблем со спортсменами не было никогда. Известные участники соревнований проходили военную службу в составе армейских клубов.

«Я думаю, что найдут способ, чтобы он не служил, а работал в качестве спортсмена. Один год никак не отразится на его карьере. Все это проходили, поэтому служить, как обычный рядовой, он не будет», — заявил Драчев.

Биатлонист добавил, что также существует возможность определения Федотова в спортивную роту. Она есть в каждом военном округе. Срочники, будучи солдатами, проходят тренировки и выступают за местные отделения спортивных армейских клубов. Это продолжается год, после чего спортсмен принимает решение остаться в этой же команде или уйти в другой клуб.

К выяснению обстоятельств о призыве Ивана Федотова подключилась Федерация хоккея России (ФХР). Президент организации Владислав Третьяк объявил, что ведомство направило запрос в государственные органы для выяснения всех подробностей дела.

Сообщения о том, что Федотова отправили на службу в Североморск, не подтвердил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга. Он добавил, что спортсмена были бы рады видеть в рядах военных моряков и даже могут обеспечить ему возможность играть в хоккей во время службы.