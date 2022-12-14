Эксклюзив 14 декабря 2022, 15:58 Хоккеиста Александра Овечкина назвали великим игроком и кумиром молодежи Вице-президент ХК «Спартак» Каменский пожелал хоккеисту Овечкину достижения новых рекордов РИА «Новости»

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Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является великим игроком и примером для молодежи, рассказал «360» вице-президент хоккейного «Спартака» Валерий Каменский. Он добавил, что был бы рад возвращению игрока на Родину, а также пожелал ему достижения новых рекордов.

«Александр — уже великий игрок, который забил 800 голов. Он любит хоккей, выходит для того, чтобы забивать голы и приносить победу своей команде, и чтобы зрители получали от этого удовольствие», — отметил собеседник «360».

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Вице-президент «Спартака» отметил, что все были бы рады видеть звездного игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Каменский добавил, что решение о возвращении в Россию зависит только от самого форварда.

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«Мальчишки, которые только начинают хоккейный путь, хотят быть похожими на него. Поэтому Овечкин пример во всем. Мы гордимся, что он наш человек, русский, и желаем ему новых рекордов», — резюмировал вице-президент ХК «Спартак».

В матче с «Чикаго Блэкхоукс» Овечкин забросил три шайбы, его команда победила со счетом 7:3. За карьеру в НХЛ российский нападающий отметился 800 голами. Абсолютным рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки (894 гола), а на втором месте находится Горди Хоу (801).