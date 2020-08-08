«Химки» проиграли ЦСКА в первом матче после возвращения в РПЛ

Первый матч нового розыгрыша чемпионата России по футболу выиграл московский ЦСКА. Армейцы победили подмосковные «Химки» со счетом 2:0.

В ЦСКА гол удалось забить на 18-й минуте Константину Кучаеву, а на 45-й минуте отличился Алан Дзагоев. При этом Дзагоев покинул футбольное поле из-за травмы в начале второго тайма. В итоге встреча двух команд закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

Гол Кучаева стал для него первым в чемпионате России. В предыдущий раз спортсмену удалось поразить ворота соперника в сентябре 2017 года. Тогда он забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Матч закончился победой английского клуба (4:1).

Подмосковные «Химки» в последний раз выходили на поле в Российской премьер-лиге в сезоне 2009 года. Лучшим достижением футболистов в лиге стало девятое место.

В следующем туре ЦСКА ждет игра против «Тамбова», которая состоится 15 августа на поле армейцев. «Химки» 14 августа сразятся за первое место на выезде с «Сочи».