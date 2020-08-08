Первый матч нового сезона Российской премьер-лиги стартовал в Подмосковье. «Химки» в первом туре принимают московский ЦСКА. Встреча началась в 16:00.

В стартовом составе «Химок» на поле вышли Лантратов, Кухарчук, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн, Идову, Тихий и Данилкин. Среди запасных Засеев, Мишуков, Конате, Алиев, Хомич, Генералов, Тихонов и Мурнин.

Подмосковные футболисты играют против Акинфеева, Фернандеса, Набабкина, Дивеева, Карпова, Щенникова, Облякова, Марадишвили, Дзагоева, Кучаева и Чалова. На скамейке запасных ЦСКА Тороп, Васин, Котин, Сигурдссон, Гайч, Бистрович, Бийол, Тикнизян, Шкурин.

«Информация от медштаба: Никола Влашич пропускает игру из-за мышечной травмы», — сообщила в Twitter пресс-служба ЦСКА.

Обслуживают встречу спортсменов арбитры во главе с Владиславом Безбородовым. Матчи проходит на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Болеют за футболистов на трибунах 4990 фанатов.

Первый тур нового сезона Российской премьер-лиги открыл 8 августа матч «Химки» — ЦСКА. В этот же день, в 18:30, стартует встреча футболистов «Тамбова» и «Ростова». Завтра, 9 августа, за победу поборются «Уфа» и «Краснодар», «Арсенал» и «Ахмат» и «Спартак» с «Сочи».