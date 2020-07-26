«Манчестер Юнайтед» и «Челси» попали в Лигу чемпионов по футболу

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21. Путевки туда они получили по итогам завершившегося чемпионата Англии по футболу.

В заключительном, 38-м туре первенства «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Лестер» со счетом 2:0. Соперники клуба из Большого Манчестера были прямыми конкурентами за выход в Лигу чемпионов. А «Челси» дома победил «Вулверхэмптон» (2:0).

Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона попал «Ливерпуль», который набрал 99 очков и стал чемпионом впервые за 30 лет. Помимо этого клуба, путевку получили «Манчестер Сити» (81 очко), «Манчестер Юнайтед» (66) и «Челси» (66).

В Лиге Европы следующего сезона от Англии выступят две команды. Так, в групповом этапе сыграет «Лестер», который занял пятое место, а лондонский «Тоттенхэм» стартует в турнире со второго квалификационного раунда.

Если в финале Кубка Англии 1 августа «Челси» обыграет «Арсенал», путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы получит «Вулверхэмптон», который завершил чемпионат на седьмом месте.

Досрочно из состава участников Английской премьер-лиги (АПЛ) выбыл «Норвич», который устроился на последнем месте в турнирной таблице с 21 баллом. Предпоследнюю, 19-ю строчку, занял «Уотфорд», 18-ю — «Борнмут». Все эти клубы в итоге попали во второй по силе дивизион — Чемпионшип.

По итогам сезона в Чемпионшипе на ранг поднялся «Лидс», который вернулся в АПЛ спустя 16 лет. То же самое произошло и с «Вест Бромвичем». Третий клуб определится по итогам плей-офф среди команд, которые заняли третье-шестое места в таблице.