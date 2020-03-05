«Химки» обыграли «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России

Футбольный клуб «Химки» разгромил «Торпедо» и обеспечил себе проход в полуфинал Кубка России. Игра закончилась со счетом 5:1.

Встреча игроков прошла в Подмосковье. В текущей игре из команды победителей голы забили Дмитрий Тихий, Александр Трошечкин, Дмитрий Барков, Аршак Корян и Артем Полярус.

В полуфинале команда «Химок» сыграют с победителем встречи «Шинник» — «Урал».

Ранее «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России. Там он будет играть с «Зенитом», который одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1.

Матч «Зенит» — «Ахмат» отличился не только победой команды из северной столицы. На нем, во время игры, произошла массовая драка между болельщиками. ахматовским фанатам не понравилось, что болельщики «Зенита» оголились по пояс. Из-за стычки пришлось приостановить игру.