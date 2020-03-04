    04 марта 2020, 21:23

    Полуголые фанаты подрались на матче «Зенит» — «Ахмат»

    Арина Гудилова

    В Грозном на матче между питерским «Зенитом» и чеченским «Ахматом» произошла массовая драка болельщиков. Из-за стычки пришлось приостановить игру.

    Как сообщает Telegram-канал Baza, ахматовским фанатам не понравилось, что болельщики «Зенита» оголились по пояс. На видео можно увидеть волнения на стадионе.

    После вмешательства сотрудников полиции и службы безопасности чеченских фанатов удалось успокоить. Брандспойты свернули, а матч продолжили.

    Матч закончился победой петербуржцев, со счетом 2:1.

    Ранее полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков проникся традициями своего футбольного клуба и станцевал лезгинку на свадьбе своего коллеги. Видео с танцем футболиста появилось в Instagram-аккаунте.