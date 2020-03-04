«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» обыграл в сегодняшнем матче ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Открытие-Арена».

Как сообщило издание govoritmoskva.ru, решающий гол был забит в дополнительное время.

Из команды «Спартака» голы забили Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. В ЦСК отличились Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов.

23 апреля в полуфинале «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом», который сегодня победил грозненский «Ахмат» со счетом 2:1.

Матч «Зенит» — «Ахмат» отличился не только победой команды из северной столицы. На нем, во время игры, произошла массовая драка между болельщиками. ахматовским фанатам не понравилось, что болельщики «Зенита» оголились по пояс. Из-за стычки пришлось приостановить игру.