«Спартак» объявил о переходе Глушенкова в «Химки» на правах аренды

Московский «Спартак» объявил о переходе полузащитника Максима Глушенкова на правах аренды в подмосковные «Химки». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Договор об аренде также не предусматривает права выкупа трансфера игрока подмосковным клубом, указано в сообщении на официальном сайте красно-белых.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушенков провел пять матчей, уточнила «Газета.ru». Осенью прошлого года полузащитник перенес операцию по лечению повреждения передней крестообразной связки колена.

Российский футболист Александр Кокорин перешел в «Фиорентину», но как признался владелец итальянского клуба Рокко Коммиссо, пока он видел российского форварда только на видео. 1 февраля Кокорин получил разрешение на работу в Италии. Он уже прошел медкомиссию и выбрал себе номер 91, под которым в клубе до него никто не играл.