Спорт 02 марта 2024, 07:28 Гол Овечкина привел «Вашингтон» к победе над «Филадельфией» Гол Овечкина помог «Вашингтону» одержать волевую победу над «Филадельфией» РИА «Новости»

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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в столице США и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и прервал четырехматчевую серию без заброшенных шайб, для него он стал уже 17-м в текущем сезоне.

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Всего на счету Овечкина 839 голов в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, он идет на втором месте в истории лиги по этому показателю. На первом месте легендарный канадец Уэйн Гретцки, который отличился 895 раз, отставание россиянина составляет 55 шайб.

Овечкин отмечал, что не хочет продолжать активную спортивную карьеру до 50 лет. Хоккеист не исключил завершение выступлений после истечения контракта с «Вашингтоном» в сезоне-2025/26.

Ранее россиянин стал героем новостей, когда выругался в адрес судьи в матче НХЛ с «Оттавой».