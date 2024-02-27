Спорт 27 февраля 2024, 12:10 Овечкин выругался на судью в матче НХЛ Форвард «Вашингтона» Овечкин выругался на помешавшего ему судью в матче НХЛ Gerry Angus / Global Look Press

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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выругался на арбитра в матче Национальной хоккейной лиги против «Оттавы Сенаторз». Эпизод произошел в конце первого периода.

«Столичные» играли две минуты в численном большинстве, россиянин открылся на борту для паса, но линейный рефери помешал ему принять шайбу. Овечкин на повышенных тонах заявил арбитру: «Убирайся!»

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Матч завершился победой «Кэпиталз» со счетом 6:3. Овечкин не сумел набрать очков и закончил встречу с показателем полезности -3. Россиянин не сумел набрать очки уже во второй игре НХЛ подряд.

Всего в текущем сезоне Овечкин провел 53 матча, забросил 16 шайб и сделал 26 результативных передач.

Ранее 38-летний Овечкин заявил, что не готов играть до 50 лет. Он не исключил, что закончит карьеру после завершения контракта с «Вашингтоном» в конце сезона-2025/26.