Главный тренер объяснил поражение сборной России в полуфинале МЧМ по хоккею

Во время полуфинальной встречи с канадцами на МЧМ нашим хоккеистам не хватило энергии или мастерства. Так объяснил разгромное поражение своих подопечных главный тренер сборной России Игорь Ларионов.

«Канадцы в целом были свежее, были больше заряжены и играли крайне дисциплинированно. Нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп, перевернуть игру», — приводит РИА «Новости» слова Ларионова.

Он добавил, что не собирается кричать на ребят, и велел сохранять спокойствие своим ассистентам.

«Найдем возможность поднять команду, подготовить ее к игре за бронзу. У нас есть 24 часа, чтобы подготовиться», — подчеркнул тренер.

Наша сборная по хоккею в полуфинале молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне проиграла хозяевам турнира с разгромным счетом — 0:5. В матче за третье место российские хоккеисты сыграют со сборной Финляндии, которая уступила Соединенным Штатам, пишет RT.

В финале чемпионата, который проходит в Эдмонтоне, встретятся сборные Канады и США.