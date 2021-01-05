Сборная России по хоккею узнала соперника по матчу за бронзу МЧМ

Сборная Финляндии проиграла американцам в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:4. За бронзу турнира, который проходит в Эдмонтоне, финны сразятся с нашими хоккеистами.

В сборной Финляндии голы забили Каспер Симонтайвал (дважды) и Рони Хирвонен. У американцев отличились Алекс Туркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди и Артур Калиев. В финале МЧМ США встретятся со сборной Канады, которая обыграла нашу команду в полуфинале с разгромным счетом — 5:0, сообщила «Газета.ru».

Канадцы смогли забросить три шайбы в ворота российской команды уже в первом периоде. Еще по голу хозяева чемпионата забили нашим во втором и третьем периодах.

Россия и Финляндия проведут матч за бронзу на МЧМ 6 января, пишет RT. Наставник российской сборной Игорь Ларионов после поражения от канадцев заявил, что такому результату нет оправданий. По его словам, у российских хоккеистов большое будущее, им нужно расти и проходить через такие поражения.