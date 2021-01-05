Сборная России проиграла Канаде в полуфинале МЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла канадцам в полуфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ) с разгромным счетом 0:5. Теперь российской команде предстоит побороться за бронзовые медали.

Игра проходила в канадском городе Эдмонтон. Уже в первом периоде канадцы смогли забросить три шайбы в ворота российской команды. Во втором и третьем периоде хозяева смогли реализовать еще по одной шайбе в ворота соперников.

Шайбы в составе канадцев забросили Алекс Ньюхук на первой минуте матча, Коннор Макмайкл — на 11-й, Коул Перфетти — на 16-й минуте, Брэйден Шнайдер — на 25-й и Дилан Козенс — на 59-й минуте игры, поразив пустые ворота.

Через некоторое время во втором полуфинале встретятся сборные команды Финляндии и США. По итогам их встречи станет известен соперник сборной России за бронзу. Финал турнира, а также матч за третье место пройдут в ночь со вторника на среду по московскому времени.