Глава УЕФА рассказал о планах по завершению европейского сезона

«Я уверен, что мы сможем завершить европейский сезон», — заявил он.

Кроме того глава Союза заявил что рассчитывает на завершение к этому времени всех национальных чемпионатов.

По его словам, лиги, которые не завершат сезон, все равно должны будут играть в отборочных матчах, если они хотят участвовать в соревнованиях УЕФА в следующем сезоне.

Евро-2020 в этом году проходить не будут. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля в следующем году. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне и 11 принимающих городах: Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

По словам Чеферина, Союз не хотел бы искать другие места для проведения соревнований. УЕФА уже провел переговоры с девятью принимающими городами. С тремя есть некоторые проблемы, но если они откажутся, то матчи проведут на стадионах остальных городов.

Ранее в планах планировалось завершить матчи Лиги чемпионов нынешнего сезона 29 июля, а финал Лиги Европы — 26 июля. До 31 июля планировали закончить все национальные чемпионаты, чтобы после начать квалификационные стадии этих турниров. Групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы планировались на 20 и 22 октября соответственно.