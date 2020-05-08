Россия подписала гарантии о проведении матчей Евро-2020

По его словам, «правительством РФ и заинтересованными ведомствами проделана очень большая и эффективная работа, невзирая на все особенности момента».

«Все согласования получены, самое главное, что гарантии подписаны председателем правительства, они переданы в УЕФА», — уточнил Сорокин.