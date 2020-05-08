Россия подписала гарантии о проведении матчей Евро-2020
Гарантии о проведении чемпионата Европы в Санкт-Петербурге подписаны и переданы УЕФА. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на директора оргкомитета российской части проведения чемпионата Алексея Сорокина.
По его словам, «правительством РФ и заинтересованными ведомствами проделана очень большая и эффективная работа, невзирая на все особенности момента».
«Все согласования получены, самое главное, что гарантии подписаны председателем правительства, они переданы в УЕФА», — уточнил Сорокин.