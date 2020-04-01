Лигу чемпионов отложили как минимум до июля

Разгул коронавируса серьезно ударил по крупнейшим международным турнирам и национальным чемпионатам. УЕФА остановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы по футболу в этом году не состоится.

Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила розыгрыш чемпионата страны по футболу 17 марта до 10 апреля Это ограничение коснулось не только футбола — остановлены КХЛ и Единая лига ВТБ. Как рассказал ранее президент РПЛ Сергей Прядкин, даже если турнир возобновиться 10 апреля, то футболисты выйдут на поле лишь 24 апреля, так как им нужно будет время привести себя в форму.

По словам Прядкина, руководство РПЛ будет в любом случае действовать про рекомендации органов государственной власти.

Коронавирусная инфекция практически парализовала жизнь во всех странах. По последним данным, в мире 2019-nCoV всего заразились 877 тысяч человек. Жертвами болезни COVID-19, которую вызывает инфекция, стали 43,5 тысячи человек.